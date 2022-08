Alexandropoulos oficializado no Sporting: «Percebi desde o primeiro minuto que é um grande clube»

Directamente da Grécia, chega um novo Leão para o #SportingCP ?



Bem-vindo, Sotiris Alexandropoulos ?? #EuSouSporting pic.twitter.com/RDGg9fp9jZ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 29, 2022

Agora é oficial: Sotiris Alexandropoulos é reforço do Sporting. Os leões acabam de oficializar a contratação do médio grego que assina por época até 2027 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Revelando-se "muito feliz" por ter deixado a Grécia para assinar pelo clube de Alvalade, o jovem, revelou os motivos que o levaram a dar este passo na sua carreira. "O Sporting é um grande clube, percebi isso desde o primeiro minuto em que cheguei aqui. Falei com vários jogadores na Grécia e alguns antigos colegas que jogaram aqui e todos disseram coisas muito boas sobre o clube", afirmou o novo dono da camisola 6 do Sporting, ao canal do clube, onde assumiu ter recolhido informações com Sporar: "Quando soube do interesse do Sporting, o Sporar disse-me para vir. Falou-me sobre o lube, as pessoas e a forma como trabalham. Disse-me que seria um grande passo para mim e isso ajudou-me pois é um grande jogador e também amigo".Garantindo que está ansioso para "oferecer vitórias aos adeptos", o reforço leonino também admitiu que é em Alvalade que pretende estrear-se na Champions. "Tenho o sonho de disputar a Liga dos Campeões desde que era criança. Sem o Sporting não conseguiria atingir isso, portanto estou muito feliz e ansioso por jogar o meu primeiro jogo nessa linda competição. Prometo que vou dar sempre o meu melhor", acrescentou o jogador que ainda se revelou desejoso de começar a trabalhar com Rúben Amorim : "Ouvi coisas muito boas sobre o treinador, ele gosta de trabalhar e melhorar jogadores jovens como é o meu caso. Ainda não tive oportunidade de conhecê-lo em pessoa, mas falámos um pouco e estou a par da sua ideia geral para a equipa. Estou ansioso por começar a trabalhar com ele dentro de campo".