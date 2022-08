Oficial: Capital aumenta para 150 milhões de euros e Sporting passa a ser dono de 83,9% da SAD

O Sporting comunicou oficialmente à CMVM esta quinta-feira a conversão em ações da SAD da totalidade dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) recomprados ao Millenium BCP, notícia que Record antecipou em primeira mão na passada quinta-feira, dia 11 de agosto Em causa estão duas emissões de VMOC, de 2010 e 2014, no valor global de 83,5 milhões de euros (83.571.872 M€), que resultam agora em dois aumentos de capital: um de 27,5 milhões (27.571.872 M€), relativo aos chamados ‘Valores Sporting 2010’, e outro de 56 milhões (56.000.000 M€), decorrente da conversão dos ‘Valores Sporting 2014’.Os referidos VMOC teriam de ser convertidos até 2026, no final de cada ano. A 12 de julho, no entanto, os leões realizaram assembleias gerais no sentido de introduzir datas alternativas para antecipar a operação, a primeira das quais entre 13 e 31 de julho, período no qual deram efetivamente ordem para executar a conversão da totalidade dos VMOC, como o nosso jornal noticiou.Em consequência desta operação, "o capital social da sociedade passou a ser de € 150.571.872 (cento e cinquenta milhões quinhentos e setenta e um mil oitocentos e setenta e dois euros)", quando estava antes em 67 milhões, "estando já concluído o registo do aumento de capital social junto da competente conservatória do registo comercial", como pode ler-se na informação publicada esta quinta-feira na página do órgão que regula o mercado."Em resultado da conversão de VMOC e consequente aumento do capital social da sociedade e, bem assim, da diluição das participações sociais", o Sporting passa a ser detentor de 83,895% do capital da SAD (mandava em 63,82%). A Holdimo, de Álvaro Sobrinho, fica com 13,283% (baixa dos 29,85%). Joaquim Oliveira, através da Olivedesportos, passa a deter 1,418% da sociedade (tinha 3,19%).Pode conferir o detalhe das participações qualificadas no documento abaixo.