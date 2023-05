Oficial: Daniel Bragança renova contrato com o Sporting até 2027

O Sporting anunciou este sábado a renovação de contrato de Daniel Bragança, que tal como Record antecipou , fica agora ligado aos leões até 2027. A cláusula de rescisão sobe dos 45 para os 60 milhões de euros.Este acordo estava já assinado, mas os verdes e brancos optaram por anunciá-lo apenas hoje, no dia em que o médio completa o seu 24.º aniversário.Depois de uma temporada sem minutos oficiais - ficou de fora 305 dias devido a um longo calvário, por uma grave lesão no joelho direito, que obrigou a operação - a SAD decidiu motivá-lo rumo a 2023/24, no caso com um novo vínculo, que prevê, também, um aumento do salário, para o patamar dos 400 mil euros líquidos ano.