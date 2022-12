Oficial: Essugo renova com o Sporting até 2025

O Sporting acaba de oficializar a renovação de contrato de Essugo, tal como Record já avançara . O médio tem agora vínculo até 2025, mantendo a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros."Sinto-me muito feliz por renovar contrato, sempre trabalhei para isto. Posso dizer que é como um presente de Natal, estou muito contente. Vou continuar a trabalhar com os pés bem assentes no chão, pois sei que quero conquistar muitas coisas. É pensar no dia-a-dia porque tudo vai acontecer de forma natural", afirmou aos meios do clube.Essugo, que se tornou o mais jovem de sempre a estrear-se, a 20 de Março de 2021, com apenas 16 anos e seis dias, considerou que o seu percurso no plantel principal "tem sido muito bom". "Já tive muitos momentos bons. Foi fácil integrar-me na equipa porque os meus colegas deram-me essa ajuda e, além disso, todos os jovens que vêm treinar à equipa principal são muito bem recebidos. Isso é muito importante. O míster acredita muito em nós, jovens, e isso dá-nos mais alento para continuar. Vou trabalhar para merecer a confiança dele".E prosseguiu, apontando as diferenças que encontrou entre os escalões de formação e a equipa principal. "O futebol profissional é mais rápido, e temos de ter em conta também os choques e os cortes, mas é algo a que nos habituamos. Estreia na Champions? Foi incrível. Não correu como desejava porque sofremos uma derrota com o Ajax, mas é um sonho de criança realizado".