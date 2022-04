Oficial: Issahaku assina por 5 anos pelo Sporting e fica com cláusula de 60 milhões de euros

O Sporting apresentou oficialmente esta quarta-feira Abdul Fatawu Issahaku como reforço para as próximas cinco épocas, ficando, explicam os leões, protegido por uma cláusula de 60 milhões de euros.O internacional ganês, de 18 anos, só poderá jogar na próxima temporada pela impossibilidade de inscrição imediata: enquanto espera, o médio-ofensivo que também joga sobre as alas vai-se dividindo entre equipa B e principal. Rúben Amorim, aliás, já confirmou que vai estar na pré-época 2022/23."Pelo menos a pré-época vai fazer. Acreditamos muito nele e quando conseguimos chamamo-lo aos treinos da equipa principal. Fez a sua adaptação na equipa B porque tínhamos muito jogos e pouco treino; fez essa adaptação para poder crescer fisicamente e adaptar-se à vida e à forma de estar do clube", disse o treinador leonino no passado sábado.