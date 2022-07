Oficial: João Pereira é o novo treinador dos Sub-23 do Sporting

João Pereira é o novo treinador dos Sub-23 do Sporting, tal como. A nova equipa técnica, apresentada esta sexta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, conta ainda com Tiago Teixeira (treinador-adjunto), António Pina (treinador-adjunto), Ricardo Sequeira (treinador-adjunto), Dário Ezequiel (treinador de guarda-redes), Bruno Dias (preparador físico) e André Gonçalves (grupo de observação e análise)."Queremos potenciar, desenvolver e permitir que eles estejam preparados para serem chamados à equipa principal e, quando chegarem lá, corresponderem como muitos têm correspondido nos últimos tempos. O objectivo principal é esse e vai continuar a ser", afirmou João Pereira aos meios de comunicação leoninos, garantindo que não vai "abdicar do compromisso, do espírito, da vontade". "Jogar bem ou jogar mal pode acontecer, mas a vontade de todos eles tem de estar sempre no máximo. Espero que tenham um bocadinho mais de qualidade do que aquela que eu tinha e que possamos fazer um jogo alegre e ofensivo. Que quem vá ver os jogos, que aprecie, e que os jogadores estejam contentes e motivados porque têm de se divertir a fazer o que gostam".E concluiu, sublinhando que o pretendido é "dar continuidade ao trabalho que é desenvolvido desde o Pólo EUL". "Somos os últimos retoques para estarem preparados para o futebol profissional".Já Tiago Teixeira, que chega ao Sporting oriundo do Vitória onde era director-desportivo, destacou que os elementos da equipa técnica estão "completamente identificados com o projecto": "Estive muitos anos ligado ao futebol profissional em divisões superiores, mas também tive muitas experiências com jogadores mais jovens e com o objectivo de os potenciar. Assim, vai ser mais fácil trabalhar no projecto sub-23. O objectivo é que os jogadores encontrem uma diferença cada vez menor quando experienciam os patamares profissionais".António Pina, que era adjunto no Belenenses, mostrou-se "muito feliz por fazer parte deste grupo e por ter sido convidado para este projecto". "É um grande prazer representar um dos maiores, se não mesmo o maior, clubes de Portugal. Vamos tentar potenciar o jogador com rigor e dando-lhes valores importantes. Esse é o grande objectivo do Sporting neste escalão e neste modelo centrado no jogador", afirmou.António Pina comentou ainda o facto de poder trabalhar com João Pereira: "Foi muito fácil chegar a um entendimento com o João. Vai ser um grande prazer beber um bocado dessa experiência que ele foi ganhando em tantos anos como profissional".Bruno Dias, Dário Ezequiel e André Gonçalves - tal como João Pereira - transitam da equipa técnica anterior, enquanto Ricardo Sequeira junta-se ao conjunto sub-23 depois de uma temporada nos sub-16.Os sub-23 leoninos apresentam-se ao trabalho para 2022/2023 na próxima segunda-feira, dia 11 de Julho, na Academia Cristiano Ronaldo, assim como os sub-19 liderados por Pedro Coelho.