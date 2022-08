Oficial: Jovane renova contrato com o Sporting até 2025

O Sporting oficializou esta terça-feira a renovação de contrato de Jovane, avançado de 24 anos que foi reintegrado por Rúben Amorim na equipa principal na semana que antecedeu o clássico no Dragão: assina por mais dois anos, até 2025, subindo o ordenado para os 350 mil euros líquidos/ano.





Depois de ter sido destaque nas fotografias do regresso ao trabalho dos leões no pós-clássico, o camisola 77 voltou a posar para as objetivas, desta feita para confirmar a prorrogação do seu vínculo com os verdes e brancos, mantendo a cláusula nos 60 milhões de euros.