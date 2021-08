Oficial: Luís Maximiano deixa o Sporting e é reforço do Granada

Luís Maximiano é oficialmente jogador do Granada, depois de o clube espanhol e o Sporting terem acordo a transferência por 4,5 milhões de euros – mais 500 mil euros se o clube garantir a permanência na La Liga.





Após ter realizado os exames médicos no domingo, já no país vizinho, Maximiano assinou esta segunda-feira o contrato que o vai ligar ao Granada até 2025. O guarda-redes ainda não é opção para o jogo de hoje contra o Villarreal, mas já o deverá ser para a receção de sábado ao Valencia.Por sua vez, o Sporting está em conversações com o Everton para assegurar o empréstimo de João Vírgínia.