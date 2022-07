Oficial. Hidemasa Morita, médio de 27 anos, assinou contrato até junho de 2026. O jogador chega a Alvalade proveniente do Santa Clara e fica com uma cláusula de rescisão cifrada nos 45 milhões de euros, mostrando-se muito satisfeito por este importante passo na carreira.



"Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz", referiu em declarações ao site do clube leonino. "Sem dúvida que este é o maior desafio em toda a minha carreira. Estou muito feliz por poder juntar-me a este clube", prosseguiu, acrescentando que "sempre teve o sonho de jogar na Champions League".



O internacional japonês (16 ocasiões e dois golos), deixou elogios a Rúben Amorim: "É inteligente e construiu uma equipa agressiva. Sinto-me confortável com isso e quero muito trabalhar com ele"."





Quanto à posição onde prefere jogar, disse: Sinto-me muito bem tanto a seis como a oito, tenho confiança suficiente para ocupar as duas posições".O médio deixou a promessa que vai dar o máximo com a camisola leonina. "Os sportinguistas são fantásticos, mal posso esperar por jogar com eles a apoiar nas bancadas. Vou dar o meu melhor", garantiu.