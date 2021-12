Oficial: Neto renova com o Sporting até 2023

O Sporting anunciou há pouco a renovação do contrato do defesa central Luís Neto por mais uma temporada, até final de 2022/23. No leão desde 2019/20, o defesa central de 33 anos ficará assim ligado ao clube de Alvalade até junho de 2023, altura em que completará 35 anos.Pelos leões, refira-se, Neto já disputou 63 jogos, tendo no currículo um campeonato nacional (2020/21), uma Allianz Cup (2020/21) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021).