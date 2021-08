Oficial: Nuno Mendes reforça Paris SG

O Paris SG acaba de confirmar a chegada de Nuno Mendes. Em comunicado, o conjunto francês anuncia que o lateral esquerdo português chega por empréstimo até final da época, com opção de compra.





Comodeu conta, os parisienses pagam uma taxa de empréstimo de 7 milhões de euros e ficam com uma opção de compra de 40 M€. A transferência conheceu estes contornos devido às limitações impostas pelo fair-play financeiro junto do clube gaulês, impedido de concretizar mais uma avultada transferência neste defeso. A opção fica, contudo, praticamente 'prometida', devendo ser acionada no final da temporada.Ao que conseguimos apurar, o jovem futebolista deve rumar a França depois da tripla jornada com Portugal, cujo último jogo acontecerá a 7 de setembro, em Baku, diante do Azerbaijão.