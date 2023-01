Tottenham confirma notícia Record: Porro por empréstimo e com compra obrigatória no final da época

AI really is taking over



Transfer announcements will never be the same again... pic.twitter.com/jJzXI34iRz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2023

Está confirmada a transferência de Pedro Porro para o Tottenham. Os spurs anunciaram a chegada do lateral espanhol de uma forma bastante curiosa nas redes sociais, revelando depois no seu site oficial que o lateral direito é reforço por empréstimo até final da temporada, com os spurs a terem obrigatoriedade de adquirir o passe no final da época.Confirma-se assim a notícia adiantada poresta terça-feira: o empréstimo do lateral custa 5 milhões de euros aos spurs, que ficam ainda obrigados a pagar 42,5 M€ no final da época e ceder ainda 15% do passe de Marcus Edwards.