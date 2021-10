Oficial: Pote renova com o Sporting até 2026

Como Record antecipou em primeira mão esta manhã, Pote renovou contrato com o Sporting por mais uma época, até 2026, e passa a estar blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.





O acordo acaba de ser oficializado na Sporting TV, mas já existia desde o verão, aliás como o nosso jornal também noticiou na 2 de agosto. O anúncio estava pendente apenas de uma questão de agenda.Além de acrescentar uma temporada ao contrato que estava em vigor e de reforçar a cláusula de rescisão, que passa a ser a mais alta do plantel, Pote vai ser premiado com um aumento de salário que que visa premiar o rendimento na época passada, na qual foi decisivo para a conquista do título com 23 golos. O transmontano, de 23 anos, vai subir dos 500 mil euros líquidos por temporada para o patamar dos 700 mil euros livres de impostos (o que equivale a um vencimento bruto de 1,4 milhões de euros/ano).Inalterada está a questão dos direitos partilhados com o Famalicão. Como é público, e apesar de o Sporting ter garantido 100% dos direitos desportivos do jogador, o clube minhoto mantém direito a 50% da receita de uma futura venda. A SAD leonina pagou 6,5 milhões de euros pela contratação do internacional português, há pouco mais de um ano. Pote está hoje avaliado pelo portal Transfermarkt em 25 milhões de euros.Com o aumento da cláusula de rescisão, o Sporting fica numa posição mais confortável para abordar as próximas janelas de mercado, na certeza de que Pote já está referenciado nos principais campeonatos europeus, tendo despertado a atenção de clubes como o Liverpool, o Manchester e, mais recentemente, o Barcelona, que só não terá formalizado uma proposta no último verão por estar mergulhado numa grave crise financeira e limitado por questões do fair-play financeiro.