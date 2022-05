Oficial: PSG acionou opção de compra por Nuno Mendes junto do Sporting

É oficial: o PSG comunicou esta segunda-feira o pagamento da cláusula de opção de compra de Nuno Mendes ao Sporting, dando luz verde à entrada de quase 40 milhões de euros (o valor exato são 38 M€) nos cofres da SAD leonina e confirmando que o ala esquerdo, de 19 anos, passa a ser a segunda venda mais cara da história do clube (na soma, ultrapassa os 40 M€ do Inter por João Mário), apenas superada por Bruno Fernandes (acordo base de 55 M€ com o Man. United).O campeão francês tinha até amanhã para informar os leões da suas intenções, sabendoque já foram cumpridos todos os trâmites entre clubes e que o negócio será comunicado à CMVM nas próximas horas. O pagamento deste montante será ao longo do próximo ano e a soma da transferência chega, então, aos 45 M€, tendo em conta os 7 milhões da taxa de empréstimo, relacionada com 2021/22.Recente campeão da Ligue 1, o futebolista representado por Miguel Pinho assina um vínculo válido por cinco temporadas com os parisienses, por quem fez 37 jogos na temporada que recentemente acabou.