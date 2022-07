Oficial: Rúben Vinagre reforça Everton por empréstimo do Sporting

Rúben Vinagre está de volta à Premier League. O defesa esquerdo português, de 23 anos, foi há pouco confirmado como reforço do Everton, clube ao qual chega por empréstimo do Sporting. Em comunicado, o clube inglês não dá mais detalhes sobre o acordo com os leões, nomeadamente uma eventual cláusula de opção de compra, quesabe que se cifrará nos 20 milhões de euros.O Sporting, refira-se, tem 50% do passe do lateral esquerdo, pelo que, caso o Everton efetivamente avance para a compra no final da cedência, poderia recuperar o total do valor investido (custou 10M€ há um ano).