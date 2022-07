Oficial: Sporar deixa Sporting e assina pelo Panathinaikos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Andraz Sporar já é oficialmente jogador do Panathinaikos. O anúncio da transferência foi feito ao final da noite pelo clube grego, minutos depois de também o Sporar ter partilhado nas redes sociais uma mensagem de despedida para o dianteiro esloveno de 28 anos. No seu site oficial, o conjunto helénico revela que o avançado assina contrato até final da temporada 2025/26, não revelando quaisquer detalhes adicionais sobre a transferência.O negócio, como avançou na tarde desta quarta-feira , irá fazer-se por 3,5 milhões de euros, um valor 2,5M€ abaixo daquele que foi pago ao Slovan Bratislava em janeiro 2020 pelo avançado esloveno. Ainda assim, com esta saída o Sporting consegue libertar um importante espaço na folha salarial, já que Sporar auferia um ordenado anual líquido de 1 milhão de euros.