Oficial: Sporting aprova aumentos para Frederico Varandas e restantes órgãos sociais em AG da SAD

A Sporting SAD aprovou a nova política de remunerações que prevê aumentos de até 32% no salário de Frederico Varandas, entre outras alterações de fundo.A proposta subscrita pela Comissão de Acionistas mereceu a aprovação de 86,327% dos acionistas (1.263.215 votos), o que traduz a posição maioritária do clube no capital da SAD.Em sentido contrário, 13,672% dos acionistas (257.000 votos) representados votaram contra, uma percentagem muito próxima da presença da Holdimo no capital da SAD (13,28%), o que significa que a empresa liderada por Álvaro Sobrinho votou contra a proposta.No total votaram 40 acionistas, uma participação de 97,18%. Registaram-se 20 votos de abstenção, o equivalente a 0,001%.A AG da SAD teve início pelas 18 horas de terça-feira e terminou ao início da madrugada (1h15) desta quarta-feira. O debate foi marcado pela escolha da empresa que fez o estudo na base da proposta apresentada pela Comissão de Acionistas. A referida empresa, a Korn Ferry, foi escolhida pela administração de Frederico Varandas que poderá beneficiar de um aumento de salário dos 182 mil euros para os 240 mil euros anuais.No caso dos outros administradores executivos, Francisco Salgado Zenha e André Bernardo, essa atualização será dos 131 mil euros para os 190 mil euros.Na Assembleia Geral da SAD desta noite, que teve lugar no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, Francisco Salgado Zenha esclareceu que os aumentos previstos não são automáticos mas apenas fica definido um novo limite máximo que poderá, ou não, ser exercido pelos três elementos executivos do Conselho de Administração (CA) da SAD: Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha e André Bernardo.A última palavra pertencerá sempre a este trio. Questionado sobre se vai de facto aumentar o salário fixo já em 2023/24, o CA respondeu que ainda não decidiu. A questão foi colocada por Afonso Pinto Coelho, acionista e subscritor do ‘Movimento Hoje e Sempre Sporting’ que defende a discussão dos salários em AG do clube.A nova política de remunerações passa também a contemplar um salário fixo para os administradores não executivos no valor de 7 mil euros, em linha com o presidente do Conselho Fiscal. Propõe ainda a remuneração de 6 mil euros para os vogais do Conselho Fiscal; 3 mil euros para o presidente da Mesa da Assembleia Geral (Bernardo Ayala, que conduziu os trabalhos); 1.500 euros para o vice-presidente e 1.000 euros para o seu secretário.