Oficial: Sporting empresta Eduardo Quaresma ao Tondela

Após se ter sagrado campeão nacional pelo Sporting, Eduardo Quaresma é agora reforço do Tondela para 2021/22. O defesa-central chega aos auriverdes por empréstimo, válido por uma temporada, do conjunto leonino.





Nas primeiras declarações com a nova camisola, o jovem, de 19 anos, não escondeu o entusiasmo com que encara este desafio. "Estou muito feliz por estar num clube como o Tondela. Sinto-me motivado por estar aqui até porque tenho família perto, já conheço minimamente a cidade e por isso estou preparado para sair da minha zona de conforto e continuar a evoluir. Acredito que estou no clube ideal para crescer", referiu.Eduardo Quaresma, que já treinou com os novos companheiros, é assim o quarto reforço apresentado pelo Tondela, isto depois de Manu Hernando, Tiago Dantas e Daniel dos Anjos. Apesar de ainda não ter sido oficializado, Undabarrena já foi confirmado por Pako Ayestarán.