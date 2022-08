Oficial: Sporting vende Matheus Nunes ao Wolverhampton

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Wolverhampton oficializou, através das redes sociais, a contratação de Matheus Nunes ao Sporting.A SAD verde e branca garante um encaixe de 45 milhões de euros, aos quais se podem adicionar mais 5 milhões mediante objetivos. Em Inglaterra, o internacional português vai vestir a camisola 27 e ficará vinculado até 2027, mais uma época de opção."O Matheus teve duas excelentes épocas ao mais alto nível em Portugal com o Sporting e é considerado um dos talentos mais entusiasmantes do futebol mundial. Por isso, estamos muito felizes que ele tenha escolhido a Premier League e o Wolves como o próximo passo no que esperamos que possa ser uma carreira fantástica", frisou o presidente dos ingleses, Jeff Shi.