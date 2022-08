Campeonato Nacional

Esta será sempre a tua casa, Campeão #ObrigadoTaba7a @brunotabata pic.twitter.com/FVUt2I5Jyu — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 8, 2022

É oficial: o Sporting confirmou ao final da noite desta segunda-feira a saída de Tabata, que ruma ao Palmeiras de Abel Ferreira. Aos 25 anos, o avançado despede-se dos leões após duas épocas, com 52 jogos oficiais, 8 golos e 6 assistências, assinando por 4 épocas (até 2026), com o Verdão.Ao mesmo tempo que os leões lhe deixavam um vídeo de despedida, o agora ex-camisola 7 do emblema de Alvalade sorria com a camisola da nova equipa, garantindo que sempre foi sua vontade voltar ao país natal - teve, recorde-se, uma proposta idêntica, do Al Sharjah, dos Emirados."Quando soube do interesse, comuniquei ao Sporting que era a minha vontade vir para cá. Foram longos dias de negociação. Sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo. Foi a estrutura, o facto de o clube brigar sempre por títulos, foi o míster Abel [Ferreira], que teve uma parte muito importante nisto tudo. O Palmeiras é um clube gigante com uma história incrível", explicou o reforço alviverde aos canais do clube.Recorde-se que o Sporting vai receber 5 milhões de euros pelos 50% dos direitos económicos que detinha do futebolista. Tabata aterrou ainda no domingo em São Paulo, conhecendo as instalações do Palmeiras na segunda-feira, antes de colocar o preto no branco. Vai ganhar 1,2 milhões de euros líquidos por ano, três vezes mais que nos leões.