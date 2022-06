Oficial: Troféu Cinco Violinos disputa-se a 24 de julho em Alvalade

Na nota onde sobre a pré-venda do novo equipamento principal , referente à época 2022/23, o Sporting também revela que o Troféu Cinco Violinos, competição de pré-época que se disputa desde 2012, vai acontecer a 24 de julho."Este ano, podes personalizar a tua nova pele de forma grátis com o teu nome e número e vais ainda poder vestir o novo equipamento no Troféu Cinco Violinos, no dia 24 de julho, pois na compra da camisola durante o período da 'blind sale', o Sporting oferece-te um convite duplo para esse encontro", lê-se no site dos verdes e brancos.Será a 10.ª edição do torneio, que em 2020 não se disputou devido à pandemia. Na última época, o Sporting recebeu e bateu o Lyon, por 3-2.