Oficial: Ugarte no Sporting até 2026

Está terminada a novela em torno de Manuel Ugarte. Depois de se ter despedido nas redes sociais do Famalicão, o médio uruguaio foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Sporting, num acordo válido para as próximas cinco temporadas, até 2026, e blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros.





Em declarações ao site oficial dos leões, Manuel Ugarte não escondeu a importância deste novo "salto" na carreira. "Não só para mim como para a minha família. É um salto muito grande na minha carreira", atirou.Internacional pela seleção de sub-23 do Uruguai, Ugarte foi formado no CA Fénix. Em dezembro último, o médio-centro foi contratado pelo Famalicão, onde disputou 20 partidas (18 como titular), tendo apontado um golo ao longo da última temporada. Esta época, conta já com um jogo realizado, tendo ajudado o Famalicão a superiorizar-se frente ao Estoril, por 1-0, na segunda fase da Allianz Cup.