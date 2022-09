Oliver Glasner: «Sporting é uma equipa muito agressiva no ataque»

O treinador do Eintracht, Oliver Glasner, revelou-se "orgulhoso" por estar na estreia da equipa alemã na Champions e não escondeu as suas preocupações com o potencial do Sporting."Estamos presentes na maior montra do futebol português onde podemos defrontar grandes equipas como o Sporting que chegou aos oitavos-de-final da prova na época passada. Estamos muito felizes por fazer a estreia no nosso estádio, que vai estar cheio. Vamos contar um ambiente fantástico e estou curioso de ver a coreografia", afirmou o técnico antes de iniciar a análise aos leões: "Vamos começar contra o Sporting, que é uma equipa com muita tradição. Temos estudado muito o Sporting pois é preciso conhecer os sistemas táticos, já que jogamos de forma parecida. O Sporting uma equipa que se posiciona bem e revela-se muito agressivo no ataque. Contra o FC Porto tiveram 60% de posse de bola e perderam 0-3, o que é muito interessante. O Sporting entrou de forma irregular no campeonato, mas tem mais posse de bola que os adversários e isso mostra que os seus jogadores se sentem bem com a bola. Eu tento não individualizar, o ponto forte é o coletivo que está bem organizado e sente o dedo do treinador Rúben Amorim".O interesse do Benfica em Kamada também foi abordado pelo responsável técnico que considerou "normal" a cobiça dos encarnados. "O Kamada é um grande jogador e o mais importante é que vai continuar no clube", assinalou, antes de abordar as baixas para o jogo de amanhã: "O Rode está de fora neste jogo e no próximo, pode ser que volte com o Marselha, mas também pode estar fora de 6 a 8 semanas. Também não contamos com o Buta e o Touré, mas o resto do plantel está disponível e em grande forma física".