Olympiacos procura acordo com o Sporting por Jovane

De acordo com a imprensa grega Jovane Cabral é um dos jogadores desejados pelo técnico português Pedro Martins para reforçar o Olympiacos. O clube ateniense já fez os primeiros contactos e está disposto a avançar com uma proposta de 3 milhões de euros pelo extremo que, recorde-se, não entra nos planos de Rúben Amorim e está a treinar-se à parte.O Sporting está interessado em transferir o extremo mas pretende receber 5 milhões de euros. Aliás, a SAD leonina já recusou uma oferta de 3 milhões de euros do Sp. Braga.