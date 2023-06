Onda verde apoia Gyökeres

Enquanto aguarda para definir o seu futuro, Viktor Gyökeres foi ontem a jogo pela seleção sueca, naquele que foi o último compromisso nesta janela internacional e que correu mal para o lado escandinavo. O avançado de 25 anos, que gera cobiça do Sporting, entrou já na 2ª parte (76’) na visita à Áustria, mas não conseguiu impedir o bis de Baugartner que selou o desaire (0-2) sueco, ainda que tenha registado uma boa arrancada com bola (81’) bem como um remate perigoso de livre direto aos 84’. Certo é que Gyökeres sentiu o apoio de adeptos leoninos nesta janela. Antes da visita a Viena, o avançado chegou a ter numa publicação mais de mil comentários, a maioria de fãs do Sporting a pedir que rume a Alvalade. A verdade é que, para já, o Coventry mantém o braço de ferro com o Sporting pelo avançado, exigindo no mínimo 20 M€, mas o dossiê deve conhecer desenvolvimentos nos próximos dias.