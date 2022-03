E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting voltou esta sexta-feira a treinar na Academica com Rúben Amorim a chamar 11 jovens da formação: Edu Pinheiro, Renato Veiga, Lucas Dias, Hevertton Santos, José Marsà, Miguel Menino, Vando Félix, Nicolai Skoglund, Gonçalo Costa, Gilberto Batista e Diego Calai.Pedro Porro continua a fazer tratamento devido a um desconforto muscular na anca direita.O Sporting volta treinar sábado às 10h30 na Academia, tendo em vista o jogo com o P. Ferreira marcado para 3 de abril, às 20h30.