Onze não deve mudar para a receção ao Paços de Ferreira

O bom momento de forma apresentado pela equipa do Sporting deve levar Rúben Amorim a não fazer alterações no onze, salvo qualquer imprevisto que possa ocorrer até ao dia 29 de dezembro, a data definida para a receção ao P. Ferreira no regresso da Liga Bwin.

À partida, para o próximo encontro, o treinador leonino também já deverá ter à sua disposição Morita que tem realizado tratamento devido aos sinais de fadiga muscular evidenciados na perna direita. Com a ausência do internacional japonês no Mundial, recorde-se, o técnico optou por fazer recuar Pote para a posição '8' e, diante dos castores, esta será a solução mais viável dado o rendimento que foi demonstrado pelo tridente ofensivo composto por Edwards, Paulinho e Trincão diante do Sp. Braga.

Entregue ao gabinete clínico continua Sotiris que está em dúvida devido a um traumatismo na anca esquerda. Já Neto e Bragança são baixas garantidas.