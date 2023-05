Operação a Manuel Fernandes "correu bem": «Mais uns dias ele estará de volta»

View this post on Instagram A post shared by Tiago Fernandes (@tiagomfernandes_)

Através das redes sociais, Tiago Fernandes fez um ponto de situação do estado de saúde do seu pai, na sequência da operação a que este foi alvo esta quinta-feira Na sua publicação, o técnico de 41 anos explica que Manuel Fernandes se encontra "bem" e aproveita "para agradecer de coração" à equipa médica que está a tratar do seu pai. Na mesma mensagem, Tiago Fernandes saúda ainda a "disponibilidade e acompanhamento" da direção do Sporting e agradece igualmente as "mensagens e chamadas de apoio" que tem recebido.A fechar, deixa uma garantia: "Mais uns dias ele estará de volta".