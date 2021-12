'Operação Boavista' com os mesmos cinco ausentes no Sporting

Depois de terem realizado a recuperação pós-Ajax ainda na Holanda, no centro de treinos do clube de Amesterdão, o Sporting prosseguiu esta quinta-feira a 'Operação Boavista' já na sua Academia, em Alcochete.Informam os leões através de nota oficial que Rúben Amorim orientou uma sessão com os mesmos cinco ausentes: Rúben Vinagre (tornozelo esquerdo), Feddal (coxa esquerda), Palhinha (coxa direita) e Jovane (joelho esquerdo) continuam entregues ao boletim clínico, enquanto Coates mantém-se em isolamento por estar infetado com Covid-19.Os verdes e brancos têm nova sessão marcada para sexta-feira, de novo às 10h30, duas horas antes do seu treinador lançar a 14.ª jornada da Liga Bwin (sábado, em Alvalade, pelas 20h30) na sala António Capela, precisamente no centro de treinos.