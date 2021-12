Operação de financiamento do Sporting foi um sucesso: 3.336 investidores compraram 40 milhões em obrigações da SAD

O empréstimo obrigacionista lançado pela SAD do Sporting foi subscrito na totalidade, por mais de 3 mil investidores (em concreto, 3.336), e o montante total angariado fixa-se nos 40 milhões de euros, com a emissão de obrigações com maturidade até 2024 e uma taxa de juro fixa bruta de 5,25%. De resto, o comunicado da Euronext enviado na tarde desta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)Com efeito, a procura foi muito elevada - ascendeu a 53 milhões de euros, ou seja, 13 milhões acima do valor do empréstimo - e excedeu a oferta pública. Entre as 8 milhões de obrigações, mais de metade dos investidores (56,4%) subscreveram entre 2 mil a 5 mil euros; no patamar seguinte, 21% compraram até 10 mil euros; 20% até aos 50 mil euros; e 2,4% adquiriram mais de 50 mil euros. Dado o número de interessados, haverá lugar a rateio, isto é as obrigações serão divididas proporcionalmente entre os investidores.Sublinhe-se, ainda, que os bancos ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Banco Montepio, CaixaBI, Caixa Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, EuroBic, Haitong Bank e o Millennium bcp colocaram através das respetivas redes de clientes 66% do montante, isto é, cerca de 26, 4 milhões de euros. O remanescente (34%) foi negociado por "outros intermediários financeiros".Os acionistas da Sporting SAD são, com 63,8%, o Sporting Clube de Portugal; com 29,9% a Holdimo; com 3,2% a Olivedesportos. O restante capital está diluído por outros pequenos acionistas.Em comunicado, entretanto, a Sporting SAD também já confirmou que "o empréstimo obrigacionista emitido no valor de 40 milhões, cujo período de subscrição terminou no passado dia 6 de dezembro, foi subscrito na sua totalidade tendo originado uma procura de 53 milhões de euros, para a qual contribuíram 3.336 investidores.""A Sporting SAD agradece o voto de confiança e o contributo dos investidores e deixa, ainda, um agradecimento a todas as entidades externas que contribuíram para a realização e sucesso da emissão obrigação Sporting 2021/2024", acrescentam os leões.