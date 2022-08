Operação Sp. Braga em marcha: Sporting volta ao trabalho com Ugarte ainda condicionado

Cumprido dia e meio de folga, o plantel do Sporting regressou esta sexta-feira ao trabalho na sua academia, em Alcochete: segundo a nota publicada no site oficial dos leões, Rúben Amorim orientou um treinou onde o médio Ugarte voltou a fazer trabalho condicionado no relvado, motivado pela lombalgia que o está a afetar há sensivalemente duas semanas.Também o guarda-redes Adán, a contas com um problema no joelho direito, não participou na sessão, realizando apenas tratamento - recorde aqui a manchete desobre o espanhol.Os verdes e brancos também anunciaram que o seu treinador vai antever a partida diante dos arsenalistas às 15h45, no auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade, seguindo depois a comitiva até ao Minho; de manhã ainda há uma sessão, em Alcochete, pelas 10 horas.Sporting e Sp. Braga defrontam-se no domingo, na Pedreira, pelas 18 horas.