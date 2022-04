Operação Tondela prossegue a todo o gás: Amorim não tem ninguém lesionado

O Sporting prosseguiu esta quinta-feira os trabalhos rumo à visita a Tondela, da 29.ª jornada da Liga Bwin e marcada para as 20h30 de sábado. Na nota oficial publicada pelo site dos leões, confirma-se que Rúben Amorim tem todo o plantel à disposição - sem lesões - não havendo qualquer nota de destaque, como a chamada de jovens ao apronto.De fora, mas por questões disciplinares, estão Palhinha, que viu o 5.º amarelo no campeonato diante do Paços de Ferreira, tal como Nuno Santos, castigado com um jogo pelo Conselho de Disciplina por insultos ao benfiquista Everton na final da Allianz Cup.O campeão nacional regressa ao trabalho esta sexta-feira, pelas 10h30, duas horas antes do seu treinador fazer a antevisão ao encontro, no centro de treinos.