Orçamento do Sporting a votos: siga o que se passa na AG

AG abre dia de jogo

E eis que 71 dias depois, o José Alvalade volta a abrir portas para que os adeptos do Sporting vejam o futebol sénior masculino jogar no seu tapete. Mas este dia de leão tem muito mais que a apresentação aos sócios, a 10.ª edição do troféu Cinco Violinos diante do Sevilha, às 19h45.



Esta, no pavilhão João Rocha, os sócios dos verdes e brancos são chamados a discutir e a votar o plano de atividades e o orçamento do clube para 2022/23, tendo como prato forte o aumento do valor das quotas mensais, em todas as categorias – propõe-se criar até uma nova, de 16 euros, com benesses –, forma que a Direção encontrou, explicou na apresentação do documento, para contornar a inflação que pressiona a economia, mas que também vai permitir chegar a um recorde absoluto em termos de quotização (10 milhões). As portas já abriram