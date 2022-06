Orçamento e Plano de Atividades votados em assembleia-geral no dia do Troféu Cinco Violinos

O Sporting comunicou esta quarta-feira que a assembleia-geral ordinária do clube para a discussão e aprovação do Orçamento do clube para 2022/23, assim como o respetivo Plano de Atividades, irá acontecer a 24 de julho, dia em que os leões vão disputar o Troféu Cinco Violinos no Estádio José Alvalade."Pretende-se, assim, fazer coincidir a realização da Assembleia Geral com o jogo para a disputa de tão prestigiado Troféu, por forma a facilitar a mobilização dos Sócios do Sporting Clube de Portugal que pretendam participar e exercer o direito de voto em momento muito importante para a vida associativa do Clube", lê-se em comunicado publicado no site oficial dos verdes e brancos.No mesmo documento, informa-se que tanto o Orçamento como o Plano de Atividades, com o parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, já foram submetidos à Mesa da Assembleia Geral, agora dirigida por João Palma, que irá liderar a sua primeira reunião magna desde que sucedeu a Rogério Alves. Em breve, serão disponibilizados para consulta aos sócios do Sporting.Sem ter sido confirmado o local da AG, tudo indica que deva ocorrer no complexo leonino, previsivelmente no Pavilhão João Rocha, ao lado do estádio e onde se têm realizado as últimas assembleias.