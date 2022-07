Orçamento para 2022/23 votado no final do mês

A próxima assembleia geral do Sporting, neste caso do clube, terá lugar já no final do mês, desta feita no Pavilhão João Rocha. No próximo dia 24, que coincide com o jogo entre o Sporting e o Sevilha, em Alvalade, referente ao Troféu Cinco Violinos, será apreciado e votado o plano de atividades e o orçamento para 2022/23 – quer os rendimentos como as despesas devem seguir em linha com o que foi executado na época passada.

O início dos trabalhos está marcado para as 9h30 e a votação decorrerá durante a Assembleia Geral, liderada pelo seu presidente, João Palma, que em março sucedeu no cargo a Rogério Alves. As filas para exercício do direito de voto encerrarão às 18h30. podendo ainda votar os sócios integrados na fila no momento do encerramento da AG.