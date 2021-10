Os Cinquentenários recebem prémio por restauro do estandarte do Sporting

A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) atribuiu ao grupo Os Cinquentenários o ‘Prémio Mecenato’, que reconhece o contributo de instituições e/ou grupos de cidadãos que se notabilizam no apoio a museus e na defesa do património.





O galardão foi entregue ao presidente do grupo, Carlos Araújo Sequeira, numa cerimónia realizada no Museu da Marinha, em Lisboa.O prémio, informa o Sporting, "distinguiu Os Cinquentenários pelo patrocínio integral do exigente restauro do estandarte da fundação do Sporting Clube de Portugal, um exemplar têxtil da heráldica fundacional do clube que, pela sua raridade, simbolismo e labor, enriquece o Museu Sporting e acrescenta inegável valor ao património desportivo português."A diretora do Museu Sporting, Isabel Victor, recebeu o ‘Prémio Museólogo do Ano’ da APOM. A direção leonina esteve representada pelo vogal Alexandre Ferreira, que tutela o Museu Sporting.