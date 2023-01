A presença do argentino Mateo Tanlongo, recentemente confirmado como reforço, é a grande nota de destaque da lista de convocados do Sporting para o jogo com o Marítimo.Na comitiva leonina seguem 22 jogadores, para um duelo marcado para as 18 horas de domingo, nos Barreiros.: Adán, Franco Israel e André Paulo: Porro, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, St. Juste, Marsà e Esgaio: Nuno Santos, Ugarte, Mateus Fernandes, Sotiris, Tanlongo, Rochinha e Arthur: Trincão, Paulinho, Edwards, Rodrigo Ribeiro e Jovane