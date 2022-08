Os dossiês por resolver no Sporting até ao fecho do mercado

Está tudo acertado para a rescisão contratual do Sporting com Slimani mas além deste dossiê há outros para srem concluídos nos próximos dias.EDUARDO. Com Slimani de malas aviadas, é um de dois jogadores excedentários que está a treinar com a equipa B (Pedro Mendes é o outro) enquanto espera por uma solução. A SAD quer vender o médio brasileiro e rejeitou ofertas por empréstimo provenientes do Médio Oriente. Tem contrato até 2024.PEDRO MENDES. Eis outro dossiê que o Sporting espera fechar em breve, estando prevista a definição do avançado no decorrer da semana. O Rio Ave permanece como a opção mais provável, tendo oferecido 500 mil euros por 50 por cento do passe do português, vinculado até 2023.GENY CATAMO. O avançado internacional por Moçambique tem tudo acertado para rumar a Guimarães, onde voltará a representar o Vitória local por empréstimo do Sporting, mas ainda não viajou por estar a recuperar de um problema físico que o tem limitado nas últimas semanas. Assim que receber luz verde, vai integrar o plantel minhoto.