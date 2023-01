«Os protagonistas são os jogadores»: Coates utiliza palestra dos árbitros no Mundial para comentar clássico

Seba Coates mostrou-se crítico com os casos de arbitragem. O capitão do Sporting usou as redes sociais para dar conta disso, depois da derrota dos leões (2-0) frente ao FC Porto na Allianz Cup."Tivemos atitude e vontade, infelizmente não conseguimos ganhar. 'Os protagonistas são os jogadores'. Isso ouvi na palestra dos árbitros no Mundial mas…", frisou o internacional uruguaio que esteve no Campeonato do Mundo do Qatar.Também Ugarte, seu compatriota, não poupou o trabalho de João Pinheiro. "Uma pena não ter ganho hoje. Sempre a mesma história, já é cansativo", escreveu o médio nas redes sociais, fazendo menção a "6 em 5 jogos": o número de expulsões de jogadores do Sporting nos últimos clássicos com o FC Porto.