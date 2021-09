Pablo Sarabia: «Ansioso por vestir de verde e branco»

Pablo Sarabia já fala como reforço do Sporting, onde chega por empréstimo do PSG até final da temporada. "Muito feliz por chegar ao Sporting Clube de Portugal. Ansioso por vestir de verde e branco", reagiu nas redes sociais.





Logo após o club leonino ter oficializado o acordo com o PSG, Pablo Sarabia partilhou a publicação do Sporting nas stories, juntando-lhe alguns emojis.Nuno Mendes ruma a Paris e Sarabia, o novo 17 do leão faz o caminho contrário. Tal como o lateral-esquerdo, também o atacante – outro canhoto – está concentrado com a sua seleção e no centro de treinos comprometeu-se com os leões por uma temporada sem opção de compra.Vantagem total para os verdes e brancos que verão os franceses suportarem a 100% o salário líquido do futebolista formado no Real Madrid e que deu nas vistas primeiro no Getafe e depois no Sevilha: 3,8 milhões de euros líquidos, o equivalente em Portugal a 7,6 M€ brutos...