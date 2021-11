Pacoti, ex-avançado do Sporting, morre aos 87 anos

Francisco Nunes Rodrigues, conhecido por Pacoti, morreu aos 87 anos e o Sporting emitiu esta sexta-feira, no site oficial, uma nota de condolências a lamentar o desaparecimento do antigo jogador brasileiro.Pacoti representou os leões entre 1961 e 1963."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela falecimento do ex-jogador Francisco Nunes Rodrigues, conhecido por Pacoti, que faleceu no Brasil aos 87 anos.O avançado representou o emblema de Alvalade entre 1961 e 1963.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço, dedicação e devoção ao Clube."