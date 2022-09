Pai de Neymar celebra golo de Arthur: «Estamos sempre a torcer por ti!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não foi só em Portugal ou em Inglaterra que o golo de Arthur Gomes ao Tottenham foi destacado. Também o pai de Neymar, que é empresário do jogador do Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais a assinalar o momento. "Parabéns @arthur pela estreia com golo pelo @sportingclubedeportugal na Champions League! Estamos sempre a torcer por ti! Que Deus continue a abençoar-te", escreveu Neymar da Silva Santos.