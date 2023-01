Pai revela como foi a noite de Chermiti: «Estivemos a rever o lance para tentar entender o erro... tentei animá-lo»

Youssef Chermiti estreou-se no dérbi com o Benfica pela equipa principal do Sporting e, apesar de ter cumprido um sonho de infância, acabou por não ficar satisfeito por ter falhado o que podia ter sido o golo da vitória já nos descontos, conforme revela o pai, Noureddine Chermiti. "No final do jogo ele estava triste por não ter ajudado a equipa. Estivemos em casa a rever o lance várias vezes para tentar entender qual foi o erro e, como pai, tentei animá-lo. É um jovem que vai aprender com os erros", disse aadmitindo também que o atacante ficou satisfeito com o voto de confiança que Rúben Amorim lhe deu: "Ficou feliz com isso mas é um jovem que gosta de fazer tudo perfeito e não ficou contente com a prestação".O processo de renovação está a ser neste momento conduzido pelo pai que, entretanto, assumiu o papel de empresário. Com contrato até 2024, Noureddine acredita que não será complicado chegar a um acordo. "Ainda faltam discutir detalhes mas acredito que vamos chegar a acordo. É um profissional mas quer ficar no Sporting que foi a sua melhor escolha. Espero que cheguemos rapidamente a acordo para ele ficar com a cabeça limpa e poder dar o seu melhor", acrescenta o representante do jovem que tira o Reims da corrida: "Houve esse interesse, analisámos a proposta mas não a achámos interessante para o futuro do meu filho. Chegámos à conclusão que seria melhor continuar no Sporting".O pai do jogador também lembra as dificuldades ultrapassadas na presente temporada devido a uma pubalgia. "A lesão acabou é um problema ultrapassado, as cargas foram muito elevadas e o departamento clínico do Sporting, que é um grande clube, decidiu que ele devia parar para tratar as dores já eram muito fortes. Depois fez um tratamento específico para tratar a pubalgia e esteve quatro meses sem ir ao relvado. Felizmente manteve sempre uma atitude positiva e já recuperou a 100%, agora é só ganhar o ritmo", garante.