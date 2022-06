Palhinha a caminho do Fulham: Sporting aguarda proposta final pelo médio

A 9 de junho,dava-lhe conta que Sporting e Wolverhampton tinham um princípio de acordo para a transferência de Palhinha, acordando-se um negócio de 20 milhões de euros fixos. No entanto, Marco Silva - e o seu Fulham - já estavam em campo para tentar desviar o médio, que neste momento está mesmo a caminho da Premier League, mas de Craven Cottage, confirmou o nosso jornal.Depois de rejeitar uma proposta de 18 milhões de euros mais 2 M€ por objetivos, os leões aguardam, agora, uma nova oferta, de 20 milhões fixos, que deverá dar entrada na SAD durante das próximas horas, para ser aceita, sabemos. Perante a impossibilidade, neste momento, do Wolves vender Rúben Neves e abrir vaga a outro internacional português, Marco deu ordem para atacar, tento praticamente fechada esta pasta, jogando, também, com a intenção de Palhinha em ver o seu futuro resolvido rapidamente. Queria trabalhar com Bruno Lage, mas reconhece excelência aos métodos do ex-treinador do Sporting.