Palhinha brinca com o mercado e revela que fica... nas Maldivas

A desfrutar de um pequeno período de férias nas Maldivas, Palhinha tem sido um nome falado ao longo das semanas devido ao assédio que desperta no mercado de transferências. Tal como já foi noticiado, o Wolves teve um princípio de acordo com o Sporting para garantir o médio de 26 anos, mas o Fulham antecipou-se à formação de Bruno Lage, apresentando 20 milhões de euros pelo jogador e o futuro de Palhinha deve passar mesmo pela Premier League.Até lá, e antes de definir pormenores de um possível contrato com a equipa de Marco Silva, o médio do Sporting encontra-se de férias com a companheira nas Maldivas e brincou até com toda a situação em redor do defeso de verão. "Fabrizio Romano [jornalista especialista em transferências de futebol] acabou de confirmar o novo reforço do Fushifaru Maldives Club", lê-se na descrição de uma fotografia em que Palhinha surge ao lado de alguns locais num campo de futebol, demonstrando bom-humor.