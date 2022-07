Palhinha com palavra de gratidão para Rúben Amorim

Antes de partir para Londres João Palhinha fez questão de gravar uma mensagem aos adeptos que será transmitida, na Sporting TV, após a oficialização da transferência. A confidência foi realizada pelo próprio jogador já no Aeroporto Humberto Delgado onde também fez questão deixar algumas palavras de apreço a Rúben Amorim."Só tenho de agradecer ao míster e desejo-lhe a melhor sorte. Vou continuar a acompanhar a carreira dos meus companheiros de equipa no Sporting, e estou certo de que eles também vão acompanhar a minha", reconheceu o internacional português que ainda deixou um lamento: "Saio do Sporting com títulos conquistados, mas gostava de ter ganhado ainda mais".