Palhinha de olho no City: «Temos a ambição de poder voltar a surpreender. É isso que nos move»

Palhinha considera o Manchester City uma das "três melhores equipas do Mundo", mas acredita que o Sporting pode fazer uma surpresa na Liga dos Campeões.





"Na minha opinião o City é uma das três melhores equipas do Mundo da atualidade, em termos de jogo. É muito bem orientada, tem jogadores que são muito polivalentes e conseguem fazer mais do que uma posição tática e tecnicamente são dos melhores que há na Europa fora", afirmou o médio, à Eleven, onde também assegurou que os campeões nacionais acreditam que podem ser a equipa sensação da jornada: "Temos a ambição de poder mais uma vez surpreender. É isso que nos move".

O internacional português ainda relativizou a sorte dos leões no sorteio. "Obviamente já sabíamos antes do sorteio que estávamos sujeitos a apanhar uma grande equipa, um tubarão europeu. A ambição tem de falar por si", concluiu na antevisão do duelo com os citizens.