Palhinha despede-se de Luís Maximiano: «Até já craque das balizas»

Com a transferência de Luís Maximiano já oficializada para o Granada, Palhinha recorreu às redes sociais para se despedir do amigo.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joa~o Palhinha (@joaopalhinha6)

"Uma das melhores coisas que o futebol nos dá são as amizades que levamos para a vida, de termos a felicidade de poder conhecer pessoas fantásticas como tu, Luís Maximiano! Que tenhas toda a felicidade e sucesso do mundo neste teu novo desafio! Até já craque das balizas", escreveu o médio do Sporting.O guarda-redes, entretanto, respondeu: "Muito obrigado por tudo meu irmão. Sabes que apesar da distância estaremos sempre juntos e vou estar sempre aqui para te apoiar. Continua forte que és enorme, tanto como jogador como como pessoa. Vou-te levar para sempre no meu coração. Juntos irmão."