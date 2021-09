Palhinha e a estreia na Champions: «O Ajax é uma equipa muito semelhante à nossa»

João Palhinha admitiu esta terça-feira que a estreia na Liga dos Campeões é um "motivo de orgulho e grande satisfação". "Todos sonham ouvir o hino, usufruir e desfrutar deste palco e é muito entusiasmante estarmos a pensar no dia de amanhã. É, também, a prova do valor que o nosso grupo tem, estar a disputar a Champions", disse o médio do Sporting, à Eleven Sports, antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Ajax, da 1.ª jornada do Grupo C, agendado para quarta-feira (20 horas) em Alvalade.





Para o médio, "não há favoritos". "Há equipas mais batidas, que disputam esta prova regularmente, mas não podemos dizer que sejam favoritos. O Ajax é uma equipa muito semelhante à nossa, com muita juventude, mas temos os nossos trunfos e qualidade. Estamos ansiosos que chegue amanhã", admitiu, vincando que o objetivo dos leões na prova milionária é o mesmo das diferentes provas: "jogo a jogo". "Conquistarmos o que é nosso e dar o máximo em qualquer competição. O foco desde clube passa por ganhar qualquer jogo. Temos de sair de campo de consciência tranquila, por termos dado o nosso máximo", sublinhou Palhinha."Analisámos a equipa do Ajax, são típicos holandeses, muito habilidosos, como o Tadic, mas temos os nossos trunfos e as nossas armas.""São jogadores de muita qualidade, não se pode negar, mas estamos tranquilos para quem os vai substituir."