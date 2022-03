Palhinha e Bragança foram os únicos ausentes do treino do Sporting

O Sporting realizou nova sessão de treino na Academia e, uma vez mais, Rúben Amorim não contou com o Palhinha e Daniel Bragança que prosseguiram os respetivos tratamentos.O internacional português apresenta queixas num dos adutores da perna direita enquanto o jovem médio recupera de uma entorse no pé esquerdo. À partida, caso não surja qualquer imprevisto, estas serão as baixas do técnico leonino para o jogo com o Moreirense.Os campeões nacionais voltam amanhã aos treinos e, no final da sessão, às 12h30, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão do jogo em Alcochete.